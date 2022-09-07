Кремль просить зброю у Північної Кореї: експерт розповів, куди поділися запаси снарядів росіян

Частину радянських запасів РФ використала ще під час двох воєн у Чечні, а замість виготовлення 1 млн тонн боєприпасів на рік в РФ спромоглися лише на виготовлення 400 тонн. Тож Росії довелося просити снаряди у президента Білорусі Олександра Лукашенка, а тепер вже і у КНДР.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" розповів експерт української інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Іван Киричевський.

"Більшість своїх радянських запасів снарядів армія РФ розстріляла ще під час двох війн за Чечню. Насправді роздумувати про якісь незліченні запаси радянських боєприпасів, навіть станом на 2014 рік, нам не доводилося, на щастя", - сказав він.

За словами Киричевського, у 2010-х роках росіяни спробували відновити масштабне виробництво снарядів - близько 1 млн тонн на рік, але у них це вийшло не дуже вдало.

"На папері у них виходив 1 млн снарядів у рік, а фактично – лише приписка. Тому що про 1 млн снарядів на рік стверджують російські аналітики, але російська державна корпорація "Ростех" минулого року звітувала, що змогла за рік виготовити лише 400 тисяч снарядів, до того ж Кремль вже готувався до війни. Тому схоже, тут цифра виробництва завищена у двічі, а то й у тричі", - зазначає він.

Через це росіяни і дійшли до такої ситуації, що в документах у них – багато озброєння, каже Киричевський.

"А насправді їм доводиться просити його (озброєння – Ред.), насамперед, у вигнанця Лукашенка, бо режим Лукашенка від квітня до серпня відправив туди досить багато снарядів. Наприклад, у серпні це було щонайменше як на 7 днів інтенсивного вогню по всій лінії фронту. Ну а тепер, мабуть, і в Лукашенка снаряди закінчилися, тому довелося просити у Північної Кореї, яка нібито і вигнанець, і возити незручно, але просити більше немає у кого", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що, на жаль, у росіян ще далеко не вичерпаний бойовий арсенал. За його словами, боєприпасів у окупантів - бездонна діжка. СРСР "наклепав" боєприпасів і вони зберігаються на складах у РФ, що перейшли їм від СРСР.

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