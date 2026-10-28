Кремль приготував нову пастку для жителів Олешок: у ISW попередили про небезпеку після евакуації

Жителів Олешок можуть вивезти до Криму чи РФ / © Associated Press

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Зараз Росія та Україна почали дотримуватися тимчасового припинення вогню в окупованому місті Олешки Херсонської області для сприяння доставці гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення з населеного пункту. Однак жителі після евакуації можуть опинитися під новою загрозою.

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 27 жовтня 2026 року.

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Повідомляється, що на момент написання матеріалу обидві сторони дотримуються умов. Сторони почали дотримуватися обмеженого режиму припинення вогню о 03:00 за київським часом (04:00 за московським часом) 27 жовтня. Аналітики зазначили, що він триватиме до 22:59 за київським часом 1 листопада.

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Уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець та речник Кремля Дмитро Пєсков заявили, що Росія та Україна не зафіксували жодних порушень припинення вогню.

«Залишається незрозумілим, як росіяни ставитимуться до українців, евакуйованих з Олешок, чи надасть окупаційна влада мешканцям законний та вільний від примусу вибір повернутися до контрольованої території України», — підкреслили в ISW.

Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонас Гаром Стере конкретно назвав Олешки «російським населеним пунктом». Згідно з міжнародним правом, які визнають кордони України, Олешки залишаються українською територією під російською окупацією.

Люди, знайомі з обговореннями щодо тимчасового припинення вогню, повідомили Financial Times 17 жовтня, що російська влада вивезе мешканців Олешок до окупованого Криму або де-юре на російську територію, перш ніж дозволити їм повернутися до України.

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Російська окупаційна влада вже давно проводить політику примусу та гніту щодо українських жителів на окупованих територіях України. Зокрема, примусову депортацію, затримання, фільтрацію та примусову паспортизацію, за якою українських жителів змушують приймати російські паспорти в обмін на доступ до медичного обслуговування та інших соціальних послуг.

«Незрозуміло, як російська влада ставитиметься до мешканців Олешок. Наприклад, російська влада може наполягати на тому, що громадяни України, які проживали під окупацією в Олешках та отримали російські паспорти, тепер є громадянами Росії без законного права на повернення до України», — зауважили аналітики.

Угода про обмежене припинення вогню не визначає, як російська влада повинна ставитися до мешканців Олешок або де мешканцям дозволять виїхати до України. Питання громадян України, які залишилися в Олешках, залишається нерозв’язаним і потребує цього в будь-якій майбутній угоді про припинення вогню або мирній угоді.

Режим тиші та евакуація з Олешок — головне

27 жовтня в окупованих Олешках Херсонської області розпочалася гуманітарна операція в умовах припинення вогню. О 03:00 Україна і Росія підтвердили запровадження режиму тиші.

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Мета операції — доставити допомогу місцевим жителям, забезпечити можливість евакуації цивільних і врятувати людей. Місію проводять за участю уповноваженої з прав людини в РФ Яни Лантратової за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Однак Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, пише, що мешканців окупованих Олешок планують вивозити через Крим або Росію. Лише після цього вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію. Конкретного механізму подальшого повернення людей в оприлюднених подробицях домовленості наразі не уточнюють.

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