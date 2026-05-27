Кремль "рознесли" за погрози бити по Києву: одразу дві країни ЄС ухвалили важливе рішення

Литва та Латвія не евакуюють дипломатів / © Unsplash

Реклама

Слідом за Францією, Польщею та ЄС, Латвія та Литва також дали жорстку відповідь Росії щодо погроз бити по Києву. У МЗС країн відкинули заклик росіян евакуювати дипломатичних працівників.

Про це стало відомо з повідомлень МЗС Латвії та Литви.

Латвія та Литва відреагували на погрози РФ бити по Києву

У повідомленні МЗС Латвії йдеться, що російські погрози не залякають країну. Там додали, що з Києва не поїдуть дипломатичні працівники.

Реклама

«Погрози Росії на адресу Києва нас не залякають. Ми не покинемо Київ. Це Росія має піти».

Також Латвія повідомила про непохитну підтримку України.

У МЗС Литви повідомили, що рішуче відкидають погрози Росії масованими ударами по столиці та заклики до евакуації дипломатичних працівників.

«У Росію направлена ​​нота протесту. Ми нікуди не підемо і підтримуємо Україну. Загроза застосування сили є кричущим порушенням Статуту ООН», — написали у Міністерстві закордонних справ Литви.

Реклама

В ООН відреагували на погрози РФ

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради Безпеки висловив глибоку стурбованість через заяви РФ про плани атакувати українські оборонні підприємства та центри ухвалення рішень у Києві.

За інформацією Reuters, ці наміри Кремль оголосив після повідомлень про атаку безпілотника на будівлю коледжу та гуртожиток у тимчасово окупованому Старобільську. Очільник ООН засудив напад на навчальний заклад, наголосивши, що організація виступає проти будь-яких ударів по цивільному населенню та інфраструктурі.

Наприкінці свого виступу Гутерріш підсумував, що зараз як ніколи важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту. На його думку, посилення бойових дій лише віддалить пошуки миру та продовжить страждання людей.

Новини партнерів