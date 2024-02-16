Кремль розпочинає великий проєкт з дестабілізації України: Данілов розповів деталі

Російська Федерація розпочинає операцію з дестабілізації ситуації в Україні. Одним із пунктів є маніпуляція на темі виборів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Один із пунктів цього проєкту - спроба дестабілізації на темі виборів. І вони братимуть дуже активну участь у цьому процесі", - зауважив він.

За його словами, Москва не має фізичної спроможності перемогти Україну військовим шляхом, а тому важливим завданням Кремля є питання внутрішньої дестабілізації. Саме тому Москва робитиме "усе можливе і неможливе", щоб дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та президента Володимира Зеленського. Данілов зауважив, що Києву вже відома назва цієї операції та є розуміння, хто за нею стоїть.

Секретар РНБО зауважив, що існує проблема із соціальними мережами, які дають змогу зберігати анонімність, а тому саме через них поширюють більшість фейків та дезінформації.

"Це дуже небезпечний інструмент впливу. Дестабілізаційні наративи поширюються у тому числі через них. У цьому напрямі - нейтралізації загроз - активно працюють наші спецслужби", - додав Данілов.

Він наголосив, що проведення виборів під час війни заборонене українським законодавством. Втім, "якщо хтось хоче зробити "експеримент" із розхитування суспільства, він може спробувати ініціювати проведення виборів на території України".

"Це небезпечно, адже якщо ми говоримо про демократичні вибори, це — змагальний процес програм кандидатів політичних партій. Уявляєте, якщо в нас під час війни люди будуть відволікатися від боротьби з ворогом і займатимуться виборчим процесом? Мені складно це уявити", - додав Данілов.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що Росія запускає в інфополі масштабну операцію проти України "Перун". Її мета - виправдання агресії проти України та маніпуляції щодо реальної ситуації в країні.

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