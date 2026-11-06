Кремль розраховує на протести в Україні: Буданов розкрив план Росії на зиму

Кирило Буданов / © Getty Images

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія взимку планує завдати максимальної шкоди українській критичній інфраструктурі. За його словами, Кремль розраховує спровокувати соціальне невдоволення, вуличні протести та змусити українську владу поступитися національними інтересами.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю CBC News.

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Буданов розповів про плани Росії щодо ударів по Україні взимку

За словами керівника Офісу президента, Росія сподівається, що масовані атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру змусять українців виходити на протести й тиснути на владу.

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«Завдати максимальної шкоди нашій критичній інфраструктурі, щоб створити підґрунтя для соціального невдоволення, вуличних протестів і, по суті, підштовхнути Україну до здачі національних інтересів», — заявив Буданов в інтерв’ю.

Він наголосив, що Росії не вдасться реалізувати такий сценарій, а Україна зможе пережити зиму, попри складні умови.

«Але цього не буде. Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде», — додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує нові масовані удари по Україні. За даними розвідки, ворог може зосередити атаки на об’єктах енергетичної інфраструктури, мостах через Дніпро та інших важливих для життєдіяльності країни об’єктах.

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