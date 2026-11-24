1 травня 2024 року у військовому містечку відзначили 90-річчя від дня заснування бригади / Фото: Viipurin piirihallinnon lehdistöpalvelu

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Російська Федерація прискореними темпами модернізує своє ключове військове містечко Кам’янка на Карельському перешийку — приблизно за 60 кілометрів по прямій від східного кордону Фінляндії.

Про це свідчать супутникові знімки, отримані фінською телерадіокомпанією Yle.

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Ці роботи є частиною масштабного плану Кремля із посилення свого угруповання на північноєвропейському напрямку після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

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2024 року Росія відтворила Ленінградський військовий округ, щоб у рази збільшити чисельність військ біля фінського кордону. Якщо з кінця 1990-х років у Кам’янці базувалася бригада чисельністю близько 4 400 військових, то зараз там розгортають 69-ту мотострілецьку дивізію, штат якої має сягнути 11 000 осіб. Військовослужбовці цього з’єднання також беруть участь у війні проти України, зокрема на Харківському напрямку.

Що показали супутникові знімки

За даними аналізу супутникових фото, який провів колишній офіцер фінської військової розвідки, військовий експерт Марко Еклунд, будівництво в Кам’янці ведеться одразу на трьох ділянках:

Демонтаж старих об’єктів та нове будівництво: у південній частині містечка та на захід від шосе на Виборг знесли понад десяток ангарів для техніки, дві їдальні та дві казарми, на місці яких зводять нові споруди. Раніше про це будівництво публічно не повідомлялося.

Новий центр вогневої підготовки: на полігоні облаштували сучасні стрільбища із захисними валами та навісами, зняли легкозаймистий верхній шар піщаного ґрунту на ділянці завдовжки понад кілометр і викопали пожежні ставки. За словами Еклунда, для підготовки тисяч новобранців Москва ставить вогневу підготовку «на промисловий потік».

Соціальна та культова інфраструктура: восени «Газпром» підключив до газової мережі 22 багатоквартирні будинки (близько 1 600 квартир), де мешкають родини військових. Крім того, у містечку добудовують православну каплицю, де планують розмістити меморіальні дошки з іменами окупантів, ліквідованих в Україні.

Загадкові об’єкти в сусідніх гарнізонах та корупція

Будівельна активність зафіксована й на інших об’єктах поблизу кордону з НАТО. У сусідньому військовому містечку Кирилівське (за 8 км на схід від Кам’янки) торік звели великий нетиповий комплекс будівель, призначення якого експерти поки не встановили. Також триває будівництво нових військових містечок та ангарів для техніки в районі Петрозаводська (Республіка Карелія).

Водночас реалізацію військових проєктів РФ на північному напрямку супроводжують корупційні скандали. Навіть за оцінками самої російської влади, через розкрадання зникає до п’ятої частини виділених коштів. Зокрема, наприкінці жовтня у РФ за підозрою в отриманні хабарів затримали командира Ленінградської військово-морської бази та офіцера фінансової служби Міноборони, які за гроші дозволяли бізнесу незаконно вивозити пісок і гравій із території бази та звозити туди будівельне сміття.

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Нагадаємо, військові у Фінляндії зафіксували ймовірний заліт російського гелікоптера на територію країни. Максимальна глибина входження чужого повітряного судна в небо сусідньої держави сягнула понад чотири кілометри.

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