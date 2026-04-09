Кремль у паніці: Росія влаштувала розбірки з Японією через угоду з Україною

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Японії Акіру Муто до Москви та оголосило протест. Причиною стала угода японської компанії Terra Drone з українським виробником дронів, про яку стало відомо у березні.

Про це пише Bloomberg.

Дипломату повідомили про різке погіршення двосторонніх відносин, які, за оцінкою Москви, досягли найнижчого рівня.

У заяві російської сторони окремо згадали політику нового уряду Японії на чолі з Санае Такаїчі, звинувативши його у недружньому курсі щодо Росії. Водночас у Токіо на момент публікації офіційно не відреагували на ці закиди.

Йдеться про інвестицію Terra Drone в українську компанію Amazing Drones LLC, яка займається розробкою дронів-перехоплювачів. Ці безпілотники здатні знищувати повітряні цілі — інші дрони або ракети — шляхом прямого ураження або підриву поблизу.

Подібні технології вже довели ефективність у протидії повітряним атакам і розглядаються як дешевша альтернатива традиційним системам перехоплення, які використовують США та їхні союзники.

Відомо, що Японія після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році підтримала санкційну політику Заходу і неодноразово заявляла про намір і надалі дотримуватися цього курсу.

Нагадаємо, У Росії паніка через співпрацю України та Японії у сфері безпілотників — її назвали загрозою для власної безпеки. Речниця МЗС РФ Марія Захарова охарактеризувала це партнерство як «відверто ворожий» крок. У Кремлі цинічно заявили, що українські розробки дронів нібито є «законними військовими цілями». Також Москва звинуватила Київ у небажанні миру, стверджуючи, що така співпраця лише затягує війну.

Раніше йшлося про те, що Японія розглядає можливість отримання українських ударних дронів для посилення власної оборони. Йдеться про потенційний обмін технологіями та військовим обладнанням між країнами, зокрема у сфері ППО. Українські безпілотники зацікавили Токіо завдяки бойовому досвіду та ефективності у війні проти РФ.