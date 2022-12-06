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Кремль у вогні та Зеленський із Залужним: на сайтах в РФ з’явилися привітання з Днем ЗСУ

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Кремль у вогні та Зеленський із Залужним: на сайтах в РФ з’явилися привітання з Днем ЗСУ

Скриншот

Такий подарунок зробили своїм колегам із ЗСУ українські кібер-воїни.

Українські хакери опублікували на російських сайтах 6 грудня привітання захисників України з Днем ЗСУ.

Про це інформує Telegram-канал Ukraine NOW.

"На російських сайтах з'явилося вітання від ЗСУ. У такий спосіб кібер-воїни Сил оборони привітали колег із професійним святом", – зазначається в повідомленні.

Зокрема, на сайті "росводоканал. краснодар" була опублікована вітальна листівка із зображенням президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі охопленого вогнем Кремля.

А на сайті "держпідприємства" "ДНР" – "донецька залізниця" – теж з’явилася листівка із Зеленським та Залужним, проте вже з іншими їхніми фото і на тлі напису "Вітаємо Збройні Сили України зі святом. До зустрічі!"

Привітання з Днем ЗСУ було опубліковане і на сайті російського військового заводу імені Калініна.

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, що 6 грудня в Україні святкують День ЗСУ. З цієї нагоди свої вітання виголосили Зеленський, Залужний та інші члени військового командування. Зокрема, президент наголосив, що українські військові стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани.

Зауважимо, що цього ж дня Зеленський приїхав на Донбас і ще раз привітав воїнів ЗСУ вже зі Слов'янська, розташованого неподалік лінії фронту.

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Дата публікації
Перегляди
1449
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