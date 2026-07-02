Кремль вдарив по житлових будинках в Києві неспроста: експерт пояснив, що задумав Путін

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія завдає ударів по житлових кварталах України, намагаючись чинити психологічний тиск на мирне населення та спонукати українців вимагати від влади територіальних поступок. Президент РФ Володимир Путін живе у «рожевій інформаційній бульбашці».

Таку думку в ефірі «Київ24» висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Єдине пояснення — це спосіб психологічного тиску на цивільне населення, щоб те почало тиснути на керівництво, щоб воно здало території», — акцентував Пендзин.

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За його словами, президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів. Він продовжуватиме війну, незважаючи на економічну ситуацію. Диктатор переконаний, що зможе нав’язати Україні вигідні Кремлю умови та представити це як власну перемогу.

«Його (Путіна — ред.) тримають у теплій інформаціні Він живе у мріях, що може захопити території і перемогти», —каже Пендзин.

Раніше авіаексперт Валерій Романенко сказав, що Росія змінила тактику ударів, оскільки її ракетний потенціал слабшає. РФ атакує житлові квартали, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних та посіяти страх. За словами експерта, головною ціллю російських масованих атак залишається Київ. Кремль переконаний, що удари по столиці можуть вплинути на ситуацію в Україні, тому концентрує основні зусилля саме на ній. Дефіцит ракет, ймовірно, ворог намагається компенсувати зміною тактики та ударами по житловій забудові.

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