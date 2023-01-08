Кремль використовує релігію як зброю для дискредитації України – ISW

Дозвіл представникам ПЦУ звершити різдвяне богослужіння у Ларві, в РФ назвали "розправою" та "відкритою війною" проти УПЦ МП

Путінський режим використовує релігію як зброю, щоб посилити антиукраїнську пропаганду і дискредитувати нашу державу.

Про це йдеться у звіті експертів американського Інституту дослідження війни (ISW).

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Зазначається, що так звані "військові блогери" РФ відреагували на оприлюднені 7 січня кадри, де українські захисники у формі відвідують православне різдвяне богослужіння ПЦУ в Києво-Перчеській Лаврі, і назвали це "розправою" та "відкритою війною" проти УПЦ МП. Пропагандисти заявляли, що Лавра нібито була "захоплена єретиками та розкольниками".

Аналітики ISW наголосили, що вірянам Московського патріархату в Україні влада не перешкоджала святкувати Різдво.

"Російські "блогери" неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка має явні зв’язки з Кремлем і надає матеріальну та духовну підтримку російській війні в Україні, як напад на можливість святкувати Різдво", – йдеться в повідомленні.

ISW зауважує, що РПЦ продовжує підтримувати загарбницьку політику Путіна. А сам диктатор у своїй промові на Різдво подякував РПЦ за незмінну підтримку російських військ в Україні. Експерти нагадують, що Кремль намагається позиціонувати Росію як захисника православних цінностей.

Нагадаємо, що на Різдво за Юліанським календарем, 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври вперше за 338 років пролунала служба українською мовою. Богослужіння у Лаврі вперше звершував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

УПЦ МП 31 грудня 2022-го провела останню службу у Верхній лаврі. Вже 1 січня 2023-го УПЦ МП вже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів.

У Мережі мемами висміяли намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополита Павла, відомого як "Паша Мерседес", якого не пустили до монастиря. Сам владика Павло традиційно для себе проклинав журналістів під стінами Лаври на Різдво.

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