Кремль втрачає контроль на фронті: ГУР показало кадри контрнаступу на півдні (відео)

На Запорізькому напрямку бійці спецпідрозділу «Артан» перейшли до активних наступальних дій, ліквідувавши десятки окупантів та штурмові групи РФ поблизу Степногірська. Успішне просування розвідників дозволило створити стійкий плацдарм для подальшого зачищення населеного пункту та усунути безпосередню загрозу прориву ворога до обласного центру.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, попри складну логістику та регулярні спроби штурмів з боку російських військ, українським захисникам вдалося:

Ліквідувати десятки окупантів та знищити передові штурмові групи армії РФ.

Уразити скупчення живої сили та військової техніки противника.

Встановити вогневий контроль над основними логістичними шляхами ворога.

Як повідомив командир «Артану» Віктор Торкотюк (позивний «Титан»), перерізання вузлів зв’язку та логістичних артерій окупантів фактично заблокувало їхні можливості для проведення подальших штурмів на цій ділянці.

«Ці дії дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога», — зазначив Торкотюк.

Як повідомили в ГУР, головне завдання операції — не дати ворогові прорватися до Запоріжжя. Бойова робота триває: штурмовики ГУР працюють разом з артилерією та операторами важких дронів. Зараз розвідники продовжують вибивати окупантів з їхніх позицій.

Контрнаступ ЗСУ — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України розпочали серію локальних контратак на ключових ділянках фронту після того, як російські війська зіткнулися з серйозною кризою зв’язку. Втрата доступу до супутникових терміналів Starlink та обмеження на використання месенджерів суттєво послабили координацію підрозділів РФ, створивши сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ.

Українські військові розбили штаби, склади зі зброєю та ремонтні бази росіян на Донеччині та в Запорізькій області. В Генштабі ЗСУ кажуть, що такі удари допомагають зірвати наступ ворога.

Сили оборони України провели масштабну операцію з ліквідації військових об’єктів російської армії в окупованому Криму, на Донеччині та Миколаївщині. Головною ціллю став ракетний дивізіон Чорноморського флоту РФ, який мав на озброєнні комплекси «Бастіон».