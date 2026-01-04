ТСН у соціальних мережах

405
1 хв

Кремль вимагає втретє "захопити" Куп’янськ: який дедлайн у окупантів

Росіяни намагаються прорватись в місто, але успіху не мають.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Куп'янськ

Куп'янськ / © Getty Images

Російські окупанти знову отримали завдання взяти під свій контроль місто Куп’янськ на Харківщині, про захоплення якого воєначальники держави-агресорки вже двічі доповідали президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі РБК-Україна.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ вимагає захопити місто до лютого.

Трегубов зазначив, що росіяни намагаються прорватись в місто, але успіху не мають. При цьому інтенсивний тиск з боку росіян триває в районі лівобережжя.

«Північніше Купʼянська в них не виходить прорватись, спроби інфільтрації зриваються», — зазначив він.

Трегубов додав, що в місті перебувають в оточенні кілька десятків російських військових. Радіоперехоплення фіксують близько 30 окупантів.

Нагадаємо, напередодні Віктор Трегубов повідомив, що у Куп’янську добігає кінця операція із зачищення міста від російських військових, яка розпочалася восени.

405
