Кремль вимагає втретє "захопити" Куп’янськ: який дедлайн у окупантів

Куп'янськ / © Getty Images

Російські окупанти знову отримали завдання взяти під свій контроль місто Куп’янськ на Харківщині, про захоплення якого воєначальники держави-агресорки вже двічі доповідали президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі РБК-Україна.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ вимагає захопити місто до лютого.

Трегубов зазначив, що росіяни намагаються прорватись в місто, але успіху не мають. При цьому інтенсивний тиск з боку росіян триває в районі лівобережжя.

«Північніше Купʼянська в них не виходить прорватись, спроби інфільтрації зриваються», — зазначив він.

Трегубов додав, що в місті перебувають в оточенні кілька десятків російських військових. Радіоперехоплення фіксують близько 30 окупантів.

Нагадаємо, напередодні Віктор Трегубов повідомив, що у Куп’янську добігає кінця операція із зачищення міста від російських військових, яка розпочалася восени.