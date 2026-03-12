Кремль "замітає сліди" після удару Києва по заводу "Кремній Ел", у воєнкорів РФ істерика — ISW

Атака на Росію / © ТСН.ua

Росіяни намагаються применшити значення далекобійного удару ракетами по заводу у Брянську. Там заявляють про «спроби зірвати перговори» між РФ, Україною та Сполученими Штатами. Насправді ж ворогу потрібно відвернути увагу від непохитності Росії в мирному процесі.

Про це пише ISW.

Реакція РФ на удар ракетами по Брянську

10 березня українські військові завдали удару крилатою ракетою Storm Shadow по одному з ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу — заводу мікрочипів «Кремній Ел» у Брянську. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що внаслідок атаки було суттєво пошкоджено виробничі потужності підприємства.

За інформацією українського підрозділу безпілотних систем, під час операції вперше було використано безпілотник для коригування ракетного удару в режимі реального часу. Це дозволило військовим ефективно уразити стратегічний об’єкт, застосувавши відносно невелику кількість ракет.

Завод «Кремній Ел» є другим за обсягом постачання мікрочипів для Міністерства оборони РФ. Українське оборонне видання «Воєнний» повідомляло, що підприємство постачає компоненти російському концерну «Алмаз-Антей», який виробляє системи протиповітряної оборони, а також «Корпорації тактичного ракетного озброєння», що виготовляє крилаті ракети Х-59, Х-69, Х-101 та Х-555, якими Росія регулярно атакує Україну.

У Росії спробували применшити наслідки удару. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що атака нібито була спрямована проти цивільного населення. У відомстві також стверджують, що Україна не могла здійснити удар без обміну розвідувальними даними з Великою Британією та іншими країнами НАТО.

Подібні заяви повторили речник Кремля Дмитро Пєсков та представниця МЗС РФ Марія Захарова. У Москві також припустили, що атака нібито була спробою Заходу зірвати переговори між США, Україною та Росією.

«Ці російські звинувачення є спробами применшити значення українських можливостей далекого удару та відвернути увагу від непохитності Росії в мирному процесі, звинувативши Велику Британію в обміні розвідувальними даними з Україною», — йдеться у звіті.

Водночас російські ультранаціоналістичні військові блогери розкритикували реакцію влади. Вони звинуватили Міноборони РФ у нездатності захистити один із ключових об’єктів оборонної промисловості. Деякі з них також вказували на слабкість російської системи ППО та радіоелектронної боротьби, а також відсутність прозорої інформації щодо того, скільки ракет вдалося перехопити.

За їхніми словами, завод виробляв високочастотні транзистори для військового зв’язку та компоненти для систем РЕБ, зокрема для міжконтинентальних балістичних ракет «Ярс», «Булава» та «Тополь-М». Вони також заявляють, що відновити виробництво може бути складно через санкції та нестачу фахівців.

Наслідки атаки на завод «Кремній Ел»: супутникикові фото

Супутникові знімки підтвердили пошкодження російського заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську після удару Сил оборони України 10 березня.

Наслідки удару по заводу / © "КіберБорошно"

За даними OSINT-аналітиків, щонайменше п’ять ракет влучили у корпус №4 підприємства, що могло призвести до виведення з експлуатації одного з виробничих цехів.

Україна «підриває» тили Кремля — останні новини

Як зазначалося, ураження заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську може призупинити виробництво нових російських ракет, зокрема «Іскандерів». Після удару зафіксовано значні пошкодження виробничих потужностей і повне руйнування одного з цехів, що може ускладнити відновлення роботи. Експерти також прогнозують можливі проблеми з темпами виробництва та якістю російських ракет.

У ніч проти 11 березня серія вибухів пролунала на тимчасово окупованих територіях і в тилу РФ. Зокрема, під Маріуполем було уражено склад боєприпасів, де після влучання понад пів години тривала вторинна детонація. Також у Криму повідомляли про удар по позиції російсь.