Кремлівська пропаганда запустила новий фейк про Залужного: деталі 

Путінські пропагандисти вигадали новий фейк про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Рупори Кремля заявляють, нібито генерал після даних про свою відставку готує "переворот" за участю військових.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Анонімні Telegram-каналах, які транслюють риторику Кремля, активно поширювали відео з головкомом Валерієм Залужним, у якому він нібито закликає до держперевороту

"Генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу", - цитує суть фейку SPRAVDI.

Фахівці дослідили відео і наголошують, що Залужний не робив таких заяв, а відеофейк згенерували за допомогою штучного інтелекту. Пропагандисти за основу ролика взяли звернення генерала з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023-го.

"В оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон. Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти Зеленського", "солдатів відправляють на забій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 29 січня Мережу збурила інформація про "звільнення" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Повідомлення про нібито його усунення з посади з'явилися у різних Telegram-каналах та у соцмережах українських політиків та журналістів. Втім, Офіс президента ці чутки спростував.

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