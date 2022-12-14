Кремлівська влада думає, як подати росіянам за "перемогу" окупацію "ЛДНР" та Криму — Арестович

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що Росія вже шукає "шляхи відступу" для своєї пропаганди.

Кремлівська влада збирається подати своєму населенню як "перемогу" окупацію Донецької і Луганської областей та утримання контролю над Кримом.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За його словами, жодної паузи у бойових діях не буде. Росія не збирається припиняти війну, але й наступати вона теж не може.

"Російське керівництво, на мій погляд, намагається вирішити завдання, яке можна продати росіянам як перемогу: взяття Луганської і Донецької областей і збереження за собою Криму. Це хоч якось можна продати та пояснити, чому там 150 тис. російських військових загинули", – переконаний Арестович.

Він вважає, що Росія й надалі просуватиме ідею, що вона воює нібито не проти України, а проти "колективного Заходу". Росіяни стверджуватимуть, що "захистили" так звані "ЛНР" та "ДНР" і Крим.



"А якщо їх запитати: "А що ви робили у Криму та Херсоні?" – вони скажуть: "Ми їх громили на відповідних рубежах, щоб вони не атакували. І коли розгромили – з честю пішли. Ну а 150 тисяч... Ви ж розумієте, оскаженіла навала націоналістів, озброєних західною зброєю... Ось так вийшло. Воювали з усім НАТО", – жартує Арестович.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ніхто з оточення президента РФ Володимира Путіна не розмовлятиме з ним про необхідність закінчити війну, натомість диктатора можуть просто отруїти.

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