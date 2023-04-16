Кремлівські агітки та посвідки "героя РФ за захоплення Криму": що знайшли у храмах УПЦ МП по всій країні

Великдень цього року відбувається на тлі переламних подій в Україні.

Облради готові на все, аби випхати колаборантів у рясах з громад. Представники УПЦ заявляють про “гонитву на віру” і закликають мирян стати на їхній захист. Чи має держава цивілізований вихід, щоб захистити себе під час війни від проросійської пропаганди, схованої під шкоринкою "релігії"?

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Радіонової.

"У Хмельницькому українського воїна у храмі б’ють священники в рясах. (...) Це на Буковині батюшки не пускають до церкви відспівати загиблого воїна. (...) А це вірники перестали сприймати московських попів у головному православному соборі у Кам’янцІ-Подільському", - йдеться у сюжеті.

Не стихли пристрасті вірян навіть у страсний тиждень. На 9-тий рік війни держава розірвала договір оренди храмів Києво-Печерської Лаври з церквою московського патріархату. Та комісію Мінкульту, яка мала задокументувати все, що там нахазяйнував колишній намісник Павло, туди не пускають. УПЦ покликало підмогу, а зпровокувати на бійку аудитори себе не дали.

"Зруйновано фундамент, стіни, ознаки підтікання. Знищена підлога", - каже директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин.

Ось як виглядає наша національна святиня, що внесена ЮНЕСКО до пам'яток всесвітньої культурної спадщини, після господарювання тут філіалу Московського патріархату. Але чого дивуватися, РПЦ і УПЦ це одна структура і одна ідея русского міра, який руйнує все на своєму шляху. Розмови про самостійність від Кирила розбивається об докази. А Московський патріархат є частиною путінської держави.

У храмах УПЦ МП по всій країні СБУ познаходили російські паспорти керівників єпархій, методички, як поводитися після повномасштабного вторгнення, кремлівські агітки в промислових масштабах і навіть посвідку "героя РФ за захоплення Криму.

Два місяці арешту та електронний браслет вже тягає на собі колаборант у рясі Павло Лебідь. Цього тижня браслет отримав і митрополит Феодосій в Черкасах.

Чи здивується хоч хтось дізнавшись, що служителі РПЦ набирають батальйони убивць для православної приватної військової кампанії "Андріївський хрест"?..

"Після розгрібання наслідків у Києво-Печерській Лаврі, Святогірська і Почаївська лаври явно мають стати наступним питанням для держави. Святині не можуть перебувати в руках ворогів і буквально чужих громадян. Митрополит Онуфрій, як розкопали українські журналісти, а цього тижня підтвердили російські ЗМІ, має московську прописку й російський паспорт в кишені. Від російського громадянська він відхрещується, як і від підпорядкування російськійї церкві", - йдеться у сюжеті.

Нагадаємо, у ВР незабаром мають розглянути закон, який припинить безлади в українських церквах.

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