Кремлівські пропагандисти поширюють фейки про підготовку ударів з України по Білорусі

Росія ще й таким способом хоче втягнути Білорусь у війну проти України.

Останнім часом російські та білоруські засоби масової інформації почали частіше повідомляти про те, що нібито Збройні сили України готуються завдати ударів по об’єктах на території Білорусі. Пропагандисти це роблять для того, аби втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Пропагандисти однією із пріоритетних цілей нібито нападу ЗСУ називають станцію зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

"Подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться Росією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України", – зазначили в ГУР.

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