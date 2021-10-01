Кричала та благала відпустити: на Волині чоловік зґвалтував дівчину, якій зробили гінекологічну операцію

Під час слідства нападник їй погрожував та пропонував гроші, щоб вона відмовилась від своїх слів.

Поблизу одного з сіл Локачинського району Волинської області чоловік зґвалтував дівчину, якій тільки-но зробили гінекологічну операцію. Через це його засудили до 3 років та 8 місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у рішенні Локачинського районного суду Волинської області.

Потерпіла на судовому засіданні розповіла, що у день зґвалтування їй зробили гінекологічну операцію. Повернувшись додому, вона випила знеболювальне та стежкою пішла у сусіднє село до бабусі. У безлюдному місці її зустрів нападник, який поцікавився, де перебуває її чоловік. Жінка відповіла, що за кордоном. Тоді він запросив її випити пиво, проте жінка відмовилась. Після цього чоловік напав на неї та намагався зґвалтувати, але потерпіла вирвалась та спробувала втекти, проте впала. І ґвалтівник знову на неї напав. Тоді жінка згадала про свого чоловіка. На деякий час агресор заспокоївся. Проте дорогою в село він вкотре напав на неї.

"Під час статевого акту вона кричала, казала, щоб він не робив цього, що в неї є дитина, чоловік, що сьогодні вона робила гінекологічну операцію, однак обвинувачений не зважав, закривав її рот рукою, погрожував", - йдеться у рішенні суду.

Після насильства жінка пообіцяла, що якщо агресор її відпустить, то вона нікому не розкаже про напад. Проте прийшовши у село жінка звернулась до поліції. Під час слідства нападник їй погрожував та пропонував гроші, щоб вона відмовилась від своїх слів.

Підозрюваний свою вину визнав частково, заявивши, що був нетверезий, а статевий акт відбувся із згоди потерпілої, бо "вона його боялась".

Чоловіка суд визнав винним та засудив до 3 років та 8 місяців позбавлення волі.

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