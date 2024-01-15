“Кричали, щоб я йшов служити”: автор розслідування про яйця по 17 грн для ЗСУ заявив про залякування (відео)

Журналіст-розслідувач, автор резонансних матеріалів про корупцію в Міноборони при закупівлях для армії та засновник проєкту “Наші гроші” Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками”, — написав Ніколов.

За його словами, сам він був у друга, тому “ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким — другий син в Авдіївці, дорослий онук — на Куп’янському напрямку”. Через 15 хвилин невідомі випустили на одній з російськомовних “придворних телеграм-помийок “Карточний офис”” пост із фотографіями та відео про цю ситуацію, скрін якого журналіст опублікував.

Telegram-канал, який оприлюднив відео, стверджує, що на відео начебто “військові приїхали з 0 на ротацію і вирішили передати повістку”.

Читайте провідні новини дня:

“Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю по корупції на військових закупівлях. Але у всіх інтерв’ю всередині України і закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Що це в Росії валять не корупціонерів, а викривачів. А Україна ж не Росія. Тому зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад. От інтірєсно: шоб шо? Щоб я (...) припинив викривати рукодупих корумпантів? Такий собі розрахунок”, — написав Ніколов.

Журналіст-розслідувач Ніколов повідомив про провокацію та залякування

Фото: Telegram

Скандальні розслідування Ніколова та їхні наслідки

Юрій Ніколов — журналіст-розслідувач, який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ. Особливого розголосу набула інформація про “курячі яйця за 17 гривень” із посиланням на угоду Міноборони щодо забезпечення харчування військових у шести тилових областях на 13 млрд грн.

В січні минулого року після публікації матеріалу в міністерстві заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і звернулися до СБУ.

Потім особисто Олексій Резніков заперечив дані про закупівлю продуктів за завищеними цінами, додавши, що це помилка з переведенням штук у кілограми (щодо яєць — ред.), яку профільні чиновники помітили в контрактах ще в грудні. Після цього були пояснення міністра щодо власне самих яєць, скільки це штук на кілограм з урахуванням добової норми калорійності на одного військовослужбовця тощо.

В інтерв’ю “Українській правді” Олексій Резніков сказав таке: “Я визнаю свій комунікаційний провал, свій і своєї команди з точки зору швидкої реакції. Вона мала бути швидкою й іншою’. Проте додав, що журналіст, (Юрій Ніколов — ред.) напевно помилився, і знову почав пояснювати, що в документах (закупівельних контрактах — ред.) в розділі “штуки” немає цифри “17”, а вона стоїть там, де вага. А потім визнав, що закупівельні ціни в цих контрактах дійсно викликають здивування, бо вони вищі, ніж в супермаркетах.

Ще одне скандальне розслідування Ніколова стосується того, що ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення. Резніков тоді сказав, що ця інформація не відповідає дійсності.

“Це звичайний маніпулятор, я не боюся цього слова. Якщо ви поспостерігаєте за його діяльністю, то з'ясуєте, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через деякий період люди йому “насипають” — ти ж помиляєшся. Він це коригує, прибирає і вибачається, але не дуже сильно”, — зазначив тоді Резніков.

Після скандалів із закупівлями 4 вересня Олексій Резніков офіційно повідомив, що подав заяву про відставку з посади міністра оборони України. Наступного дня Верховна Рада звільнила його із посади очільника оборонного відомства. На його місце призначили Рустема Умєрова, який до того обіймав посаду голови держфонду.

Приводом до відставки Резнікова стали скандальні закупівлі, які обурювали громадськість.

Читайте також: