Кричав і просив про допомогу: у Запоріжжі чоловік впав у 15-метровий котлован

Кричав і просив про допомогу: у Запоріжжі чоловік впав у 15-метровий котлован

Громадянина витягли з ями рятувальники.

У Запоріжжі чоловік провалився в 15-метровий котлован. Вибратися з нього самостійно він не зміг, тому на місце викликали рятувальників.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Інцидент стався на проспекті Соборному в Олександрівському районі. На місці рятувальники встановили, що чоловік, на вигляд якому близько 36 років, впав в котлован. Громадянин перебував на глибині в 15 метрів.

“Перехожі, які почули крики про допомогу, викликали рятувальників. Співробітники Служби порятунку витягнули чоловіка на поверхню та передали медикам”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що у Дніпрі поруч з пішохідним переходом студентка провалилася в яму з водою. З неї студентці допомогли вибратись випадкові перехожі. На місце події згодом прибули комунальники, які огородили небезпечну ділянку.

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