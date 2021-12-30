Кричав, що болять ребра: в Одесі збили пішохода і відвезли в невідомому напрямку

Кричав, що болять ребра: в Одесі збили пішохода і відвезли в невідомому напрямку

Водій автомобіля рухався на швидкості.

В Одесі водій на BMW на високій швидкості збив пішохода, а потім запхнув його в машину і відвіз у невідомому напрямку.

Аварія трапилася на розі вулиць Грушевського та Паркової. Про це місцевому виданню УСИ розповіли свідки ДТП.

Зі слів очевидців, чоловік поспішав на тролейбус, вискочив на проїжджу частину, коли для нього горів червоний сигнал світлофора.

В цей час дорогою рухався автомобіль BMW, який скоїв наїзд на пішохода. Свідки кажуть, що швидкість іномарки була не менше 90 км/год.

Водій і пасажир BMW завантажили потерпілого в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. При цьому потерпілий не міг самостійно встати і кричав, що у нього болять ребра.

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