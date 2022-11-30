"Кричав, щоб сина не били, у нього гемофілія, не зупиниться кровотеча": житель Козачої Лопані розповів, як його родину катували окупанти (відео)

Селище Козача Лопань на Харківщині понад пів року перебувало в окупації у росіян. Жителі розповідають, що в цей час окупанти з них знущалися, били і катували током.

Свою історію "Радіо Свобода" розповів депутат місцевої громади Олег Дігало.

За словами чоловіка, з перших днів окупації Олег Дігало, його дружина 29-річний син та 17-річна донька, а також племінник із дружиною і дитиною мешкали в одному будинку.

Одного дня до них на подвір'я, вибивши залізні ворота БТРом, заїхали майже два десятки окупантів. Всіх присутніх вони повалили на землю. Далі чоловіків - Олега, його сина та племінника зв'язали, посадили в авто і відвезли на залізничний вокзал у спеціально створену катівню, а жінок залишили вдома.

"Син - інвалід дитинства. В нього гемофілія. Коли нас забрали туди в підвал, я дуже кричав, просив, щоб його не били. В нього гемофілія, його не можна бити, бо не зупиниться кров. Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Племінник мій Артем кричав: "Суки, не бийте мого брата". Він знав, що його будуть бити наступним, і його били, але він мовчав, терпів. І коли його били, мій син вже кричав, щоб не били його брата. Я - гордий своїми дітьми", - розповідає Олег, не стримуючи сліз, згадуючи про пережите.

Його син та племінник пробули на підвалі 3 дні, на 4-й їх відпустили. Олег Дігало пробув в катівні 8 днів, далі його перевезли до Гоптівки, де протримали в підвалі 2 дні.

"Як тільки мене привезли до катівні, підвісили за руки вгору, били в грудну клітку, били по ногах якоюсь палицею чи биткою. Кололи в ноги якісь уколи, говорили, що хочуть відбити м'ясо від кісток, щоб в подальшому я став інвалідом", - розповідає депутат.

Він говорить, що з нього та його родини знущалися через те, що він - депутат. Людей до катівні на залізничному вокзалі привозили багато. Чоловіка катували струмом та погрожували, що на його очах згвалтують його 17-річну доньку. Втім, на щастя цього не сталося.

До війни Олег Дігало розводив коней у Козачій Лопані. Під час окупації на ферму прилітали снаряди, через що половина коней загинула. Евакуювати тварин окупанти не дозволяли, годувати не було чим, а територію навколо конюшні вони замінували.

"Ми все відбудуємо, розведемо ще більше коней, зробимо ще краще, ніж було", - говорить Олег Дігало.

До війни в селищі проживали 6 тисяч людей. Журналістам вдалося зустріти на вулицях населеного пункту зараз всього 11 чоловік.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти до смерті закатували місцевого пастора та його 19-річного сина. Їхні тіла у невпізнаваному стані знайшли у місцевому лісі.

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