"Кричуща ситуація": у Харкові патрульні масово звільняються з роботи

За останні 10 місяців з патрульної поліції Харкова звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік.

У Харкові працівники патрульної поліції масово звільняються з роботи.

Про це розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак, інформує "Суспільне".

За її словами, за останні 10 місяців з патрульної поліції Харкова звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік.

"Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає", — сказала Стрижак.

Речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук додав, що загалом звільнилося близько 100 патрульних. Він вважає, що професія патрульного є непрестижною через низьку зарплату. Зазначається, що зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць (без урахування податків).

"І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів — ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", — додала Стрижак.

Нагадаємо, що у Харкові колишній поліцейський влаштував стрілянину після зауваження про маску і підстрелив студента.

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