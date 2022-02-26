Крик, плач немовляти і постріли: на Херсонщині росіяни вбили всю родину, яка рятувалась від окупації

Немовляті було лише півтора місяці.
Під Новою Каховкою, що у Херсонській області, російські окупанти у перший день війни проти України розстріляли мирних жителів, які тікали від окупації: 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.
Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на родича покійних Дениса Федька.
Чоловік розповів, що окупанти вбили його матір та батька. Також вони розстріляли дружину та двох дітей його брата Олега.
Відомо, що сім'я місцевого патрульного Олега Федька вирішила евакуюватися з міста. Він сам був на службі, тому за його дружиною з дітьми до Херсона приїхав його батько і відвіз у селе Веселе біля Нової Каховки. Проте, коли туди зайшли окупанти - родина знову намагалась виїхати. Вони їхали до Нової Каховки (відстань менше 20 км) двома машинами. У першому авто були інші родичі – троє дорослих та дитина. В другій машині їхали якраз батьки патрульного і його дружина з дітьми.
Уже на виїзді з Веселого перший автомобіль встиг проскочити перед російськими військовими, які в цей момент вже заходили у село, а друге авто не встигло. У цей час Денис Федько саме розмовляв за мамою.
"Я говорив з мамою. Я все чув, як мама почала кричати, що тут (в машині) діти і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька, йому було тільки півтора місяці. А потім я почув постріли, після цього була тишина, а потім знов постріли. Було три черги по 2-3 постріли. Я зрозумів, що їх просто добивали", - розповів Денис.
Дорослі загинули на місці. Родичі покійних із першого авто негайно повернулись після того, як окупанти поїхали. Вони забрали дітей та відвезли їх до лікарні. Проте там ті померли.
Зараз родичі покійних не можуть забрати тіла, оскільки цю територію поки контролює окупант.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.