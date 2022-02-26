Крик, плач немовляти і постріли: на Херсонщині росіяни вбили всю родину, яка рятувалась від окупації

Крик, плач немовляти і постріли: на Херсонщині росіяни вбили всю родину, яка рятувалась від окупації

Немовляті було лише півтора місяці.

Під Новою Каховкою, що у Херсонській області, російські окупанти у перший день війни проти України розстріляли мирних жителів, які тікали від окупації: 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

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Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на родича покійних Дениса Федька.

Чоловік розповів, що окупанти вбили його матір та батька. Також вони розстріляли дружину та двох дітей його брата Олега.

Відомо, що сім'я місцевого патрульного Олега Федька вирішила евакуюватися з міста. Він сам був на службі, тому за його дружиною з дітьми до Херсона приїхав його батько і відвіз у селе Веселе біля Нової Каховки. Проте, коли туди зайшли окупанти - родина знову намагалась виїхати. Вони їхали до Нової Каховки (відстань менше 20 км) двома машинами. У першому авто були інші родичі – троє дорослих та дитина. В другій машині їхали якраз батьки патрульного і його дружина з дітьми.

Загиблі Олег та Анна. Фото: zaxid.net

Уже на виїзді з Веселого перший автомобіль встиг проскочити перед російськими військовими, які в цей момент вже заходили у село, а друге авто не встигло. У цей час Денис Федько саме розмовляв за мамою.

"Я говорив з мамою. Я все чув, як мама почала кричати, що тут (в машині) діти і як так можна. Я чув, як голосно плакав малий Ванька, йому було тільки півтора місяці. А потім я почув постріли, після цього була тишина, а потім знов постріли. Було три черги по 2-3 постріли. Я зрозумів, що їх просто добивали", - розповів Денис.

Дорослі загинули на місці. Родичі покійних із першого авто негайно повернулись після того, як окупанти поїхали. Вони забрали дітей та відвезли їх до лікарні. Проте там ті померли.

Зараз родичі покійних не можуть забрати тіла, оскільки цю територію поки контролює окупант.