Крик почув батько: у Черкасах чоловік порізав і намагався задушити 13-річного хлопчика

Від смерті сина врятував батько, який почув крик дитини.

У неділю, 13 червня, в Черкасах 33-річний чоловік ледь не вбив 13-річного хлопчика. Дитина отримала колото-різані рани шиї та грудної клітки. Травмованого школяра госпіталізували.

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Як розповіли у поліції Черкаської області, п'яний сусід близько 19:00 години, накинувся на підлітка у під'їзді. Крики дитини почув батько, який в цей час був на вулиці.

Він забіг до під'їзду, та побачив як нападник душив сина подушкою, а потім ударив його ножем, що тримав у руці. Поява батька зупинила зловмисника та врятувала життя дитині.

На місце події негайно виїхали правоохоронці і затримали правопорушника.

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Зараз загрози життю дитини немає, лікарі надали медичну допомогу. Через сильне алкогольне сп'яніння чоловік не зміг надати чітких пояснень з приводу того, чому напав на неповнолітнього.

Слідчі вже оголосили затриманому про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За фактом замаху на умисне вбивство розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 п. 2 та за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Рівненській області 35-річний чоловік жорстоко побив 14-річну школярку. Чоловік бив дівчинку в обличчя, живіт та у груди.

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