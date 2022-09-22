Крилата ракета, гелікоптер та мінус 400 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

Найбільше ворогам дісталося на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:

особового складу‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2236 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,

артилерійських систем – 1341 (+1) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засоби ППО ‒ 169 (+1) од,

літаків – 253 (+0) од,

гелікоптерів – 218 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),

крилаті ракети ‒ 240 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Білогорівку на Луганщині. Втім, повернення населеного пункту під контроль України не означає початок контрнаступу в Луганській області.

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