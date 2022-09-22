Крилата ракета, гелікоптер та мінус 400 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 400 окупантів.
Найбільше ворогам дісталося на Краматорському та Донецькому напрямках.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2236 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,
- артилерійських систем – 1341 (+1) од,
- РСЗВ – 318 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 169 (+1) од,
- літаків – 253 (+0) од,
- гелікоптерів – 218 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
- крилаті ракети ‒ 240 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Білогорівку на Луганщині. Втім, повернення населеного пункту під контроль України не означає початок контрнаступу в Луганській області.