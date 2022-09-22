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Крилата ракета, гелікоптер та мінус 400 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

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Крилата ракета, гелікоптер та мінус 400 окупантів: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу Сили оборони ліквідували 400 окупантів.

Найбільше ворогам дісталося на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:

  • особового складу‒ близько 55510 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2236 (+9) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 4776 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1341 (+1) од,
  • РСЗВ  – 318 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 169 (+1) од,
  • літаків – 253 (+0) од,
  • гелікоптерів – 218 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 240 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Білогорівку на ЛуганщиніВтім, повернення населеного пункту під контроль України не означає початок контрнаступу в Луганській області. 

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