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Крилата ракета здійснила наліт у Житомирській області: фото

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Крилата ракета здійснила наліт у Житомирській області: фото

Фото від ДСНС України

Вогнеборці ліквідували наслідки нальоту крилатої ракети.

Ворожа крилата ракета 25 лютого здійснила наліт у селі Радчиці Житомирської області та влучила в елеватор.

Про це повідомила ДСНС України.

"13:15 25 лютого у с. Радчиці Коростенського району стався наліт крилатої ракети, внаслідок якого пошкодженаконструкція елеватора із наступним горінням. Зайнялось насіння соняшника на площі 20 кв. м. Ліквідовано пожежу о 15:07 на зазначеній площі", – йдеться у повідомленні надзвичайників. 

Загиблих та травмованих немає.

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