Крилата ракета здійснила наліт у Житомирській області: фото

Вогнеборці ліквідували наслідки нальоту крилатої ракети.

Ворожа крилата ракета 25 лютого здійснила наліт у селі Радчиці Житомирської області та влучила в елеватор.

Про це повідомила ДСНС України.

"13:15 25 лютого у с. Радчиці Коростенського району стався наліт крилатої ракети, внаслідок якого пошкодженаконструкція елеватора із наступним горінням. Зайнялось насіння соняшника на площі 20 кв. м. Ліквідовано пожежу о 15:07 на зазначеній площі", – йдеться у повідомленні надзвичайників.

Загиблих та травмованих немає.