Крим "атакували" воші: у Севастополі різко зросла захворюваність на педикульоз

У Криму збільшилась захворюваність на педикульоз.

У тимчасово окупованому Криму, зокрема у Севастополі різко зріс рівень захворюваності на педикульоз.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Так, протягом останніх семи місяців в Криму виявили 283 хворих, що в 1,9 раза перевищує рівень хворих за аналогічний період 2022 року.

За даними так званого "Міжрегіонального управління Росспоживнагляду в Криму та Севастополі" на території Криму більшість хворих (90%) – це діти до 17 років.

"У Севастополі захворюваність педикульозом серед населення склала 81 випадок, що у 2,9 раза більше, аніж торік. З них 66 випадків - діти", - пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, СБУ показала ексклюзивне відео, на якому показано момент у липні, коли вони використали експериментальний морський безпілотник "Морське немовля" для атаки на Кримський міст.

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