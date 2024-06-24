Крим – це не Росія: дивіться документальний фільм про справжню історію півострова

Росіяни називають Крим «ісконно рускім» і вважають його сакральним місцем для себе. Але насправді російська історія в Криму налічує менше трьохсот років. І почалася вона з грандіозної афери, яку росіяни досі приховують. Вони вигадали величезну кількість фейків, щоб складно було побачити правду. Насправді ж, російський Крим – це замок із піску, який розвалюється на очах, якщо просто звернутися до фактів. Ми розкриємо схему: навіщо росії Крим? Чому вони прорубували туди такий довгий шлях.

Розповідь про Крим варто починати з Туреччини. З цією країною тісно пов’язана справжня історія півострова. До приходу «руського міра» в Криму була могутня держава Кримське ханство і правив там єдиний рід - Ґераїв.

Приблизно в 11 столітті Кримський півострів та причорноморські степи заселили половці, також відомі як кипчаки. Вони зустріли там місцеве, в основному тюркське, населення і ще десятки народів, які з’явилися в Криму раніше, серед них: алани, гуни, вірмени, греки, візантійці, італійці, євреї і караїми.

Пізніше, в 13-му столітті до Криму приходить ще більше тюркських кочівників, скажІмо десятки тисяч. А з іншого боку Чорного моря прибувають турки-сельджуки. Всі вони асимілюються з місцевими і десь наприкінці 13-го початку 14-го століття, внаслідок усіх цих змішувань і з’вляються киримли або кримські татари - корінний народ Криму.

"Кримські татари дуже різні між собою. Тобто немає такого одного типажа кримських татар.. це говорить про те, що на нас вплинули ці та інші народи, які в свій час приходили до Криму, асимілювалися і залишалися. Це десь і елліни, це і трошки ті ж таври..І потім вже і кипчаки, і інші народи… це дуже складний процес, але можна з певністю сказати, що кримські татари.. це корінний народ Криму, який створювався виключно тільки на території Криму", – розповідає Гульнара Абдулаєва, історик, автор книг з історії кримських татар.

Правда в тому, що українців і кримських татар поєднує спільна історія. І це не тільки історія взаємних набігів одне на одного. Хоча це також було. А передусім те, що насправді українці з кримськими татарами жили поруч на півострові протягом століть. Документальні докази цьому є у Швеції. Туди мене запросила шведська дослідниця українського походження Марина Траттнер. У військовому архіві вона знайшла сенсаційні відомості, а саме мапуКримського ханства, яка була створена голландським адміралом Яном Хендриком ван Кінсбергеном у 1772 році. І після того, ще майже півстоліття, ця мапа вважалася найточнішою, найкращою, що зображала ці території.

Чим саме важлива ця мапа та справжню історію Криму дивіться в документальній стрічці.