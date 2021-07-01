"Крим — це Україна": НАТО озвучило різку заяву щодо РФ після інциденту з британським есмінцем

"Крим — це Україна": НАТО озвучило різку заяву щодо РФ після інциденту з британським есмінцем

НАТО збереже своє представництво в Чорному морі і зміцнить співпрацю з партнерами, зокрема з Україною.

Країни НАТО зміцнюватимуть співпрацю з партнерами в Чорноморському регіоні, зокрема з Україною, на тлі дестабілізації з боку Російської Федерації.

Про це канадський журналіст, спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу з країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай повідомив в етері грузинського Першого каналу.

Він розповів, що Велика Британія надала альянсу інформацію про інцидент з британським есмінцем HMS Defender в Чорному морі, і у НАТО є повна картина того, що сталося.

"У НАТО різка позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим - це Україна, а не Росія", - наголосив спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу.

Аппатурай додав, що Сполучене Королівство непохитно дотримувалося важливих для регіону принципів, і РФ "необхідно зрозуміти, що союзники в НАТО не відмовляться від цього питання".

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Окрім того, журналіст визнав, що Кремль продовжує дестабілізацію регіону і розміщення в тимчасово окупованому Криму озброєння, зокрема ракетних систем, ускладнюючи свободу судноплавства.

"Ми тісніше працюємо над політичними консультаціями і обміном інформацією з Грузією і Україною, - додав він. - Ми дійсно не згодні з тим, що Чорне море є російським, і ми збережемо наше представництво в підтримку союзників і партнерів в НАТО".

Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю поблизу незаконно анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

на його шляху. Міністерство оборони Великої Британії, однак, заявило, що попереджувальний вогонь у бік їхнього есмінця ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, зняв подію на камеру.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив , що британці "діяли у змові з США", і запевнив, що навіть якщо б російський флот потопив корабель, Третя світова війна не почалася б, тому що ці країни розуміють, що їм війну не виграти.

, що британці "діяли у змові з США", і запевнив, що навіть якщо б російський флот потопив корабель, Третя світова війна не почалася б, тому що ці країни розуміють, що їм війну не виграти. У Великій Британії, зі свого боку, зауважили, що есмінець "здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".

Обстріл британського есмінця російськими військовими біля анексованого Криму — "Секретні матеріали"

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