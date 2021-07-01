"Крим — це Україна": НАТО озвучило різку заяву щодо РФ після інциденту з британським есмінцем

НАТО збереже своє представництво в Чорному морі і зміцнить співпрацю з партнерами, зокрема з Україною.
Країни НАТО зміцнюватимуть співпрацю з партнерами в Чорноморському регіоні, зокрема з Україною, на тлі дестабілізації з боку Російської Федерації.
Про це канадський журналіст, спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу з країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай повідомив в етері грузинського Першого каналу.
Він розповів, що Велика Британія надала альянсу інформацію про інцидент з британським есмінцем HMS Defender в Чорному морі, і у НАТО є повна картина того, що сталося.
"У НАТО різка позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим - це Україна, а не Росія", - наголосив спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу.
Аппатурай додав, що Сполучене Королівство непохитно дотримувалося важливих для регіону принципів, і РФ "необхідно зрозуміти, що союзники в НАТО не відмовляться від цього питання".
Окрім того, журналіст визнав, що Кремль продовжує дестабілізацію регіону і розміщення в тимчасово окупованому Криму озброєння, зокрема ракетних систем, ускладнюючи свободу судноплавства.
"Ми тісніше працюємо над політичними консультаціями і обміном інформацією з Грузією і Україною, - додав він. - Ми дійсно не згодні з тим, що Чорне море є російським, і ми збережемо наше представництво в підтримку союзників і партнерів в НАТО".
- Нагадаємо, в середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю поблизу незаконно анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.
- Міністерство оборони Великої Британії, однак, заявило, що попереджувальний вогонь у бік їхнього есмінця ніхто не відкривав.
- Кореспондент BBC Джонатан Біл, який виявився на борту британського есмінця HMS Defender, зняв подію на камеру.
- Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив, що британці "діяли у змові з США", і запевнив, що навіть якщо б російський флот потопив корабель, Третя світова війна не почалася б, тому що ці країни розуміють, що їм війну не виграти.
- У Великій Британії, зі свого боку, зауважили, що есмінець "здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".