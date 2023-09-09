"Крим – це Україна": патріоти бойкотують "вибори РФ" на півострові – фото, відео

На тимчасово окупованих територіях України триває рух спротиву.
У тимчасово окупованому Криму активісти руху спротиву "Жовта стрічка" нагадали окупантам, що Крим – це Україна, розмістивши у різних містах півострова патріотичні символи та написи на підтримку України та на знак протесту проти так званих "виборів РФ".
Фото та відео з Криму опублікували у Telegram-каналі "Жовта стрічка".
У Криму почали масово спалювати російську партійну агітацію. За останні п'ять діб спалено понад 1500 примірників.
"Ось як наші люди нагадують окупантам, що Крим — це Україна та ігнорують фейкові вибори. Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Джанкой, Євпаторія", - йдеться у дописі.
Активістам Криму вдалося поширити 500 нових постерів та розвішати жовті стрічки, які так дратують окупантів.
Нагадаємо, у ГУР підтвердили, що ведуть "підривну діяльність" щодо псевдовиборів в окупації.
Читайте також: