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"Крим – це Україна": патріоти бойкотують "вибори РФ" на півострові – фото, відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Крим – це Україна": патріоти бойкотують "вибори РФ" на півострові – фото, відео

Символіка України в Криму / Фото: Жовта стрічка

На тимчасово окупованих територіях України триває рух спротиву.

У тимчасово окупованому Криму активісти руху спротиву "Жовта стрічка" нагадали окупантам, що Крим – це Україна, розмістивши у різних містах півострова патріотичні символи та написи на підтримку України та на знак протесту проти так званих "виборів РФ".  

Фото та відео з Криму опублікували у Telegram-каналі "Жовта стрічка".

У Криму почали масово спалювати російську партійну агітацію. За останні п'ять діб спалено понад 1500 примірників.

"Ось як наші люди нагадують окупантам, що Крим — це Україна та ігнорують фейкові вибори. Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Джанкой, Євпаторія", - йдеться у дописі. 

Жовта стрічка в Криму / ©
Жовта стрічка в Криму
Партійна агітація окупантів у Криму / ©
Партійна агітація окупантів у Криму
Жовта стрічка в Криму / ©
Жовта стрічка в Криму
Листівки на підтримку України в Криму / ©
Листівки на підтримку України в Криму
Листівки на підтримку України в Криму / ©
Листівки на підтримку України в Криму
Листівки на підтримку України в Криму / ©
Листівки на підтримку України в Криму
Листівки на підтримку України в Криму / ©
Листівки на підтримку України в Криму

Активістам Криму вдалося поширити 500 нових постерів та розвішати жовті стрічки, які так дратують окупантів. 

У Криму активісти бойкотують "вибори РФ" та спалюють агітаційну символіку окупантів

У Криму активісти бойкотують "вибори РФ" та спалюють агітаційну символіку окупантів

Нагадаємо, у ГУР підтвердили, що ведуть "підривну діяльність" щодо псевдовиборів в окупації.

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Дата публікації
Перегляди
900
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