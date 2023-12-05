"Крим очікує березня 24-го": Чубаров про страх перед мобілізацією після виборів президента РФ

Російські окупанти – як військові, так і цивільні – у Криму усвідомлюють: їхній час добігає кінця.

У Криму місцеві жителі очікують масової мобілізації після виборів президента РФ 2024 року. Ба більше, вони вже виїжджають із території півострова.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі "Еспресо".

Люди залишають півострів

Зараз окупанти намагаються відновити нестачу військовослужбовців шляхом приваблення їх грошима. Так, окупаційна адміністрація має доплачувати певні суми кожному контрактникові. Таким чином вони наразі уникають масової мобілізації, каже Чубаров, але весь Крим чекає на березень 2024 року.

"Всі чомусь переконані, про це говорять, до речі, й експерти, що після проведення виборів президента Росії мобілізація буде проводитися передусім на тимчасово окупованих територіях України. Це дуже стійке переконання, і тому це впливає на те, що знову потягнулися люди з Криму, вони залишають його", – підсумував Чубаров.

Раніше український лідер Володимир Зеленський сказав, чим для кремлівського диктатора обернуться вибори, що відбудуться в березні 2024-го. Так, російський президент Володимир Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник.

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