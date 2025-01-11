Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі

У ніч проти 11 січня 2025 року тимчасово окупований Кримський півострів атакували невідомі безпілотники.

Про це інформує моніторинговий паблік "Кримський вітер" з посиланням на очевидців.

Зокрема, повідомляється, що Керченський міст закрили для проїзду, місцеві жителі повідомляють про безпілотники.

У військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги.

Над Ленінським районом Севастополя пролетів гелікоптер.

З аеродрому Бельбек підняли в повітря винищувачі.

Над Джанкоєм та Джанкойським районом літають БПЛА.

У Джанкої стріляє російське ППО, яке намагається відбити атаку невідомих дронів.

Гучний вибух пролунав у Керчі, можливо, це - робота російської ППО.

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Нагадаємо, мазут із двох затонулих російських танкерів спричинив екологічну катастрофу в Чорному морі. Спочатку нафтопродукти досягли узбережжя Кубані, а тепер – і окупованого Криму. Експерти б'ють на сполох

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