Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі

На півострові - тривога.
У ніч проти 11 січня 2025 року тимчасово окупований Кримський півострів атакували невідомі безпілотники.
Про це інформує моніторинговий паблік "Кримський вітер" з посиланням на очевидців.
Зокрема, повідомляється, що Керченський міст закрили для проїзду, місцеві жителі повідомляють про безпілотники.
- У військових частинах Севастополя увімкнули сигнал тривоги.
- Над Ленінським районом Севастополя пролетів гелікоптер.
- З аеродрому Бельбек підняли в повітря винищувачі.
- Над Джанкоєм та Джанкойським районом літають БПЛА.
- У Джанкої стріляє російське ППО, яке намагається відбити атаку невідомих дронів.
- Гучний вибух пролунав у Керчі, можливо, це - робота російської ППО.
Нагадаємо, мазут із двох затонулих російських танкерів спричинив екологічну катастрофу в Чорному морі. Спочатку нафтопродукти досягли узбережжя Кубані, а тепер – і окупованого Криму. Експерти б'ють на сполох
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