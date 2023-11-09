Крим повернеться додому: Данілов заявив про "шалені успіхи" ЗСУ – огляд новин

Деокупація захопленого півострова є неминучою, і наша держава докладає для цього максимум зусиль на усіх рівнях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має "шалені успіхи" на Кримському напрямку. І тут йдеться не тільки про успішні військові операції, а й про іншу глибинну роботу, яку багато хто не помічає.

Про які досягнення мовиться – читайте в ексклюзиві Артема Зябкіна для ТSN.ua.

"Шалені успіхи" в Криму

Може здаватися, що формулювання "шалені успіхи" звучить занадто голосно. Насправді ж ні, бо, як пояснює Данілов, війна не обмежується суходолом. Попри те, що на жаль півострів досі під владою окупантів, їм там вже точно не солодко. Навряд росіяни могли уявити, що за два роки війни в тихому та сонячному Криму буде так гаряче від українських ракет, а Чорноморський флот втікатиме від морських дронів.

Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни.

ЗСУ ці слова підтверджують діями. 4 листопада 23-го року нашим бійцям вдалося вразити новітній російський ракетоносій "Аскольд". Як пише Defense Express, таким чином українці знову увійшли в історію – вперше знищили ракетний корабель ворога прямо в доці. Того навіть не встигли зарахувати в стрій, корабель мав вперше вийти на воду у грудні. А от передати привіт потопленій "Москві" – встиг.

У Мережі з'явилося відео, на якому зафіксований момент влучання. Як то кажуть у народі, "воно горить, люди метушаться", і нам це подобається.

Але не все так просто. Ця історія обросла новими приголомшливими деталями. Телеграм-канал "Крымский ветер" пише про те, що місцезнаходження "Аскольда" для ЗСУ злили самі росіяни, а точніше капітан іншого корабля:

"Координати розташування "Аскольда" злив командир малого ракетного корабля "Інгушетія" 41 бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ ВМФ ЗС РФ А. Єрмоленко. Сам Олександр Єрмоленко (в.ч. 72165, Севастополь) корінний кримчанин із Севастополя".

"Крымський ветер" також показав фото капітан Єрмоленка, який тисне руку заступнику міністра оборони РФ Євкурову. Так, це той, якого у липні в Ростові вичитував Пригожин.

Мотивацією капітана могло стати розкаяння за ракетні обстріли мирних українців, які він також здійснював. Утім від платні за координати цілі російський капітан не відмовився – за свою роботу отримав аж 1500 доларів. Щоб побудувати такий малий ракетний корвет, росіянам потрібно за різними оцінками до 10 мільярдів рублів, а це 100 мільйонів доларів. До цієї "півторашки" додаємо вартість ракети Скальп, яка і завітала того дня до Керчі. На виході отримуємо 2 мільйони проти 100. Ну, щастя видно не в грошах.

Війна може закінчитися у 24-му році, але є нюанс. Україна має перевагу над ворогом: наші бійці вмотивованіші та спритніші на полі бою. Але не все залежить тільки від них. На фактор, який точно вплине на хід війни відверто вказав Данілов.

"Я дуже б хотів, щоб вона закінчилась у 2024 році. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але треба бути щирими й сказати, що не все від нас залежить. Дуже багато залежить від партнерів", – сказав він.

Заходу не можна знову допускати цієї помилки. Там чомусь досі боятися роздратувати Путіна. Раніше Україна вже довела, що так звані червоні лінії – це лише "замануха" для жителів "великой и необъятной". Утім Данілов вирішив не панькатись та дипломатичних слів не добирав. Проїхався по Путлєру як має бути.

"Цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Майте це на увазі", – лаконічно підкреслив секретар РНБО.

Є домашнє завдання і для України. Боротьба з корупцією – одне і завдань, на яких робить акцент і секретар РНБО. Якщо її не побороти, то про НАТО і ЄС годі й мріяти.

Раніше в естонській розвідці зробили прогноз щодо звільнення Криму. Там зазначають, що Росія мала багато часу, щоб побудувати лінії оборони, тому українським військам поки важко звільнити Крим і відрізати загарбників від окупованих територій.

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