Крим ризикує стати напівпустелею: якого лиха наробив підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС наробив великого лиха не лише на підконтрольній Україні території. Окупанти так хотіли затопити нашу державу, що абсолютно не думали про інших людей, які теж напряму залежали від цього водосховища. Тому тепер Крим ризикує стати напівпустелею через руйнування гідроелектростанції.

Які вже невідворотні зміни прокотилися півостровом - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Як окупанти готувалися до теракту?

Понад рік тому окупанти попри усі прогнози таки зважилися підірвати Каховську ГЕС. До цієї операції вони готувалися довго і зробили теракт, добре розуміючи його наслідки. Раніше Кирило Буданов розповів моторошні деталі, як окупанти планували та реалізували цей теракт.

Крім греблі, російські окупанти тоді підірвали турбіни та генератори станції. І от, питання: як росіянам вдалося підірвати об'єкт, який НЕМОЖЛИВО було зруйнувати – про це розповів Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС.

Затопило сотні будинків

Після підриву вода знищувала все на своєму шляху, під воду пішли сотні будинків, гинули люди та тварини. Внаслідок цього підриву були затоплені 80 населених пунктів нижче гідроелектростанції.

Окупанти так хотіли втопити Україну, що, схоже, узагалі не думали про наслідки й що буде з іншими регіонами, які, зокрема, досі контролюються російськими окупаційними військами. Як-от Крим. Днями експерти приголомшили заявою: Крим відкотиться за кліматом на 100 років назад і стане напівпустелею через руйнування Каховської ГЕС.

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Рослинний покрив у раніше зрошуваних районах південної Херсонської області та Криму скоротився на 85%. Також, у Криму була надзвичайно суха зима 2023-24, випало лише 10-50% від норми опадів у цілому та лише 17% від норми гірських опадів. Річки пересохли, а водосховища вже виснажені.

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Крим, схоже, повертається до свого дорадянського стану майже безлюдних територій. Більшість сільського господарства і навіть людського проживання, ймовірно будуть неможливі. Прогнозується, що близько 500 000 людей будуть змушені залишити ці місця. Та нагадаємо, що окупанти одразу після підриву робили масу заяв, що хочуть, мовляв, відбувати ГЕС, коли “дозволить військова ситуація”.

Зокрема, ще в липні 2023-го року призначений Кремлем керувати окупованою частиною Херсонської області так званий "губернатор" Володимир Сальдо робив заяву про те, що Каховську ГЕС буде відновлено, як тільки "дозволить військова обстановка",

Маніпуляції окупаційної "влади"

Він наголосив, що насамперед планується відновити роботу водосховища, оскільки від нього залежать населення та сільгоспвиробництво Херсонської, Запорізької областей і Північного Криму. А вже 30 серпня теж 23-го гауляйтер Сальдо повідомив РІА "Новости" про початок "проєктування планів" щодо відновлення Каховської ГЕС. Т

Тоді ж російський голова Криму Сергій Аксьонов запевняв жителів, що з питною водою буде все “ок”, бо нібито основними джерелами питної води для Криму є водосховища природного стоку, попри заяви експертів, що тимчасово окупований Крим може залишитися без води на 10-15 років, натомість жителів півосторову окупанти вперто переконували у зворотньому й надіялися на дощі.

Втім, представник Крайової Ради Українців Криму та головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрія Щекун, ще рік тому коментуючи на прохання Крим.Реалії заяви російських призначенців у Криму, відзначив пряму їхню участь в інформаційній війні Росії проти України подібними заявами.

"Іноді ставиш собі запитання: навіщо те чи інше озвучують колаборанти у Криму? І навіщо ми маємо на це реагувати та й знаходити час коментувати? Насправді це інформаційна війна, в якій таким, як Сергій Аксьонов і Володимир Константинов, потрібно відвернути увагу населення Криму від розпачу, і не тільки в питаннях соціального побуту, а й, насамперед, у "впевненості" у російській військовій могутності. Тому вони й створюють чергові міфи, в які самі не вірять. Наше завдання їх розвінчати та говорити правду населенню окупованого Криму. Відновлення Каховської ГЕС і постачання води з Дніпра до Криму – це питання насамперед військового значення та звільнення українських територій від окупації", - йдеться в повідомленні.

Води майже немає

А вже в травні 2024-го у Криму критично впав рівень води у водосховищах. Для наповнення Північно-Кримського каналу задіювали Тайганське водосховище. Про це повідомляв кореспондент Крим.Реалії. Він зазначив, що через активне скидання води з Білогірського водосховища рівень води тут став набагато нижчим за звичайні показники для цієї пори року.

"Зазвичай такий низький рівень води у Білогірському водосховищі ми спостерігаємо у серпні-вересні, а цього року – у травні. До останнього часу запаси води в Тайганському водосховищі не чіпали, але зараз почали активний спуск і з нього в річку Біюк-Карасу, бо Білогірське вже наближається до критично низьких показників наповнюваності. З такими темпами ми незабаром побачимо й обміління Тайганського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Це дуже тривожний сигнал, що демонструє, що проблема вододефіциту в Криму актуалізувалася набагато раніше, ніж на те чекали після багатої на опади зими. У таких умовах уже з середини літа заповнювати Північно-Кримський канал внутрішніми ресурсами Криму буде не під силу».

Північно-Кримський канал може пересохнути

Кримський півострів забезпечується водою через Північно-Кримський канал з Каховського водосховища у разі, якщо рівень там вище 14 м. А через підрив Каховської ГЕС 2023 року цей рівень був значно меншим. Про те, що Північнокримський канал знову пересохне через терористичний акт окупантів казав і генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, після деокупації півдня України потрібно буде розв'язувати це питання комплексно.

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