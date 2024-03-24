Крим розривали нічні та ранкові вибухи: що відомо наразі

У неділю, 24 березня, у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи у районі селища Гвардійське.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Місцеві нарахували близько 20 вибухів.

"У Гвардійському влучили у нафтобазу, і вона сильно горить. Нафтобаза перебуває біля залізничної станції "Остряково". У Гвардійському з будинків приватного сектору поряд із нафтобазою евакуюють мешканців", - повідомив Telegram-канал.

Нагадаємо, ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, пролунали вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито працює протиповітряна оборона.

"У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності", — сказав Развожаєв.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", у районі аеродрому "Бельбек" пролунали три вибухи, тоді як в Севастополі нарахували шість вибухів станом на 22:00.

Крім цього, нібито зафіксований "приліт" по кораблях, зокрема на мисі Фіолент задимлення, а в Інкермані стоїть стовп диму.

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