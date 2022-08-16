"Крим з фейєрверками повертається у рідну гавань": з'явилося відео вибухів в Майському

Зрання поблизу Джанкоя у повітрі чутно і видно "феєрверки", які злятають з території військової частини.

Відео вибухів з'явилося в Мережі.

"Крим із фейерверком повертається у рідну гавань", - підписали відео його автори.

На кадрах видно, як салютами та "бенгальськими вогнями" в повітря злітають боєприпаси, і це супроводжується гучними та іскристими вибухами. Детонація відбувається у кількох місцях одночасно.

Нагадаємо, що окупаційна влада вже відреагувала на подію. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав до села Майське в Джанкойському районі. За даними російських пропагандистів, там горить трансформаторна підстанція. Про вибухи нічого не повідомляється.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна в 2022 році проведе засідання Кримської платформи. Також 15 серпня було створено Консультативну раду з питань деокупації.

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