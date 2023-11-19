Крим зазнав руйнівного удару негоди: затоплені дороги, повалені дерева, відсутнє світло (фото і відео)

У неділю, 19 листопада, в різних районах на півдні тимчасово окупованого Криму фіксують наслідки ураганного вітру та шторму.

Фото та відео розгулу стихії публікують місцеві Telegram-канали.

Внаслідок проливних дощів розлилися річки у Ялті, затопивши підвали будинків. Крім того, є підтоплення квартир у будинках, де вітер пошкодив дахи.

У Гурзуфі автомобіль опинився у полоні селевого потоку.

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Крім того, у населених пунктах Великої Ялти є перебої з електроенергією.

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Ураганний вітер у Феодосії повалив декілька дерев. Одне з них упало на магазин, ще одне – на кафе. Інциденти сталися вночі, тож ніхто з людей не постраждав.

У Керчі вітер повалив близько 20 дерев, не обійшлося без постраждалих — травми отримала дитина. Величезна тополя впала на багатоповерхівку, розбила в квартирах вікна і пошкодила вивіски магазинів. Окрім того, інше дерево упало на газову трубу і потягнуло дроти від яких завалилися два нещодавно встановлені опори лінії електропередач.

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Ураганним вітром вивернуло покрівлю на одній з багатоповерхівок у місті, а також пошкоджено об’єкти “благоустрою” на Адміралтейському проїзді — вітер повалив чотири ліхтарі.

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

Через розмиту морем дорогу приблизно 40 будинків у мікрорайоні “Нижня Героївка” відрізало від міста, а дорога від міського пляжу у бік приватного сектору затоплена.

Декілька мікрорайонів Керчі і більша частина міста Саки знеструмлені через негоду. Точних термінів відновлення електропостачання російська окупаційна влада не називає через великі масштаби обривів проводів та підтоплень підстанцій.

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

У Євпаторії, окрім підтоплень, повалено дерева, дорожні знаки та також виникли проблеми з електрикою.

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

У Чорноморському районі окупованого Криму через негоду відсутнє світло та водопостачання.

У Новому Світі шторм розніс деякі об'єкти на пляжі.

У Генічеському районі закрито дорогу Арабатською стрілкою через підтоплення.

Наслідки стихії в Криму / Фото: із соцмереж

У Севастополі після по-російськи спроектованої реконструкції Камишового шосе уся вода з дороги після зливи тепер стікає до житлових будинків.

Руйнівна стихія на південному узбережжі окупованого Криму

Нагадаємо, погода в Україні у два останні тижні листопада буде найпідступнішою. Зокрема, прогнозуються дощі та можливі опади у вигляді мокрого снігу.

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