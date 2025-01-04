“Крим здали”: комбриг Третьої штурмової ошелешив заявою про анексію півострова Росією

На території Кримського півострова були тисячі людей, які підтримували Україну

Більшість військових частин на території Криму у 2014 році були готовими обороняти півострів від росіян. Анексія Криму відбулася лише тому, що його “у прямому сенсі здали”.

Таку заяву зробив командир Третьої окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

За його словами анексія Криму Росією була “неоднозначною історією”.

Також читайте Чи зможе Україна повернути Крим і Донбас: військовий експерт назвав умови та сценарій дій

“Ми його[Крим] просто, у прямому сенсі здали”, - стверджує Білецький.

Комбриг Третьої штурмової переконує, що на території півострова були тисячі людей, які підтримували Україну — виходили на мітинги, готові були були організувати дружини самооборони.

Окрім того, стверджує він, більшість військових частин були готові відбивати російську агресію.

“Були різні [військові] частини. Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.

Андрій Білецький вважає, що у разі активного збройного опору російські війська повернулися б на територію РФ, оскільки у них, начебто, був такий наказ.

"У разі опору [російські військові мали наказ] повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали", - підсумував він.

Нагадаємо, російські окупанти будують фортифікаційні споруди на адмінкордоні Криму та Херсонської області. Усе свідчить про те, що ворог очікує прориву ЗСУ.

Читайте також: