Крим знову затопило: двох жінок змило потоком води - одна загинула

Вийшла з берегів річка Бельбек.

В Криму новий потоп: через сильну зливу вийшла з берегів річка Бельбек.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

Двох жінок змило потоком води. Одна з них загинула, а друга потрапила до лікарні.

Найдужче постраждали села Албат- це колишнє Куйбишеве, та Фоті Сала. Звідти довелося евакуювати півтори сотні людей. Крім того, 80 обійсть підтоплені. У Бахчисарайському районі повалені дерева, розмиті дороги. Потік води був такої сили, що зніс припарковані авто, а у садках місцевих селян опинилися холодильники з напоями, які винесло із кав'ярень.

Місцеві жителі шоковані: такого не пам'ятають навіть старожили. Підозрюють, що місцевому водосховищі з початком зливи відкрили шлюзи, аби вода не прорвала греблю. Окупаційна влада Криму натомість повідомляє, що підтоплення локальні, а ситуація нібито контрольована. До слова, від моменту поперднього потопу минуло лише два тижні.

Новини України: новий потоп в Криму – півтори сотні людей евакуювали

Нагадаємо, червневий потоп в Ялті став найсильнішим за сторіччя - випало понад 135 міліметрів опадів (за місячної норми 42 мм). Останній раз настільки сильно Ялта потерпала від затоплення 1922 року, коли випало понад 190 міліметрів опадів. Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися містом вплав.

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