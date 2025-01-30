Кримінальна відповідальність за "бусифікацію": як хочуть карати працівників ТЦК та ВЛК

Рада хоче ввести кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення законодавства про мобілізацію, зокрема за "бусифікацію"

В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення законодавства про мобілізацію. Законопроєкт, який передбачає покарання за протиправну мобілізацію, вже підтримали в Генштабі ЗСУ.

Що відомо – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто автор законопроєкту

У Верховній Раді 27 січня зареєстрували новий законопроєкт №12442, який передбачає покарання для співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також військово-лікарських комісій (ВЛК) за протиправну мобілізацію.

Авторами цього законопроєкту є група народних депутатів України, а саме:

Павлюк Максим Васильович

Бакумов Олександр Сергійович

Іонушас Сергій Костянтинович

Бужанський Максим Аркадійович

Арешонков Володимир Юрійович

Аліксійчук Олександр Васильович

Зуб Валерій Олексійович

Безгін Віталій Юрійович

Клочко Андрій Андрійович

Горенюк Олександр Олександрович

Драбовський Анатолій Григорович

Завітневич Олександр Михайлович

Колєв Олег Вікторович

Богданець Андрій Володимирович

Івченко Вадим Євгенович

Третьякова Галина Миколаївна

Марчук Ігор Петрович

Федієнко Олександр Павлович

Мазурашу Георгій Георгійович

Тарарін Микола Олександрович

Качура Олександр Анатолійович

Гринчук Оксана Анатоліївна

Фролов Павло Валерійович

Швачко Антон Олексійович

Мисягін Юрій Михайлович

Що він передбачає

Новий законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК та співробітників ВЛК за порушення порядку призову.

Якщо їхні дії призведуть до умисного призову або ухилення від служби, винуватці можуть отримати до 8 років позбавлення волі, пише Судово-юридична газета.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби" та 426-2 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

Стаття 337-1: Порушення порядку проведення медичного огляду (ВЛК) (відповідатимуть голови та члени ВЛК) передбачає покарання за умисне порушення порядку проведення медичного огляду, що призводить до:

Незаконного призову громадян на військову службу.

Ухилення або звільнення від служби через підробку документів або порушення процедури.

Яке покарання:

Під час воєнного стану - позбавлення волі від 3 до 8 років.

Додатково можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Стаття 426-2: Порушення військовою службовою особою порядку призову (відповідатимуть посадові особи ТЦК) передбачає покарання за порушення порядку призову громадян на військову службу, зокрема:

Умисний призов громадян, які не підлягають призову.

Умисне ухилення від призову громадян, які підлягають призову.

Яке покарання:

Під час воєнного стану – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Додатково можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Як уточнює нардеп Олександр Горенюк, серед змін і те, що до статті про незаконне збагачення також додаються члени ВЛК.

Зауважимо, що це лише законопроєкт, і він ще не набув чинності. Він має пройти розгляд у Верховній Раді та бути підписаним Президентом України.

"Цей законопроєкт гарантує, що всі процеси мобілізації та медичних оглядів відбуватимуться прозоро й у рамках закону. Він спрямований на боротьбу з корупцією та порушеннями, які підривають довіру суспільства до інституцій", – написав нардеп у фейсбуці.

Кримінальна відповідальність для представників ТЦК та ВЛК

Нардеп Максим Бужанський, анонсуючи розробку даного законопроєкту, зазначав, що співробітники ТЦК та ВЛК мають понести відповідальність за спроби "спроби видавати хворих за здорових”.

Депутат підкреслив, що наразі існує дисбаланс: громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку, натомість співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері.

У пояснювальній записці до законопроєкту №12442 йдеться про те, що документ "розроблено з метою забезпечення належного виконання уповноваженими особами вимог мобілізаційного законодавства, а також дотримання прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів".

Як розповів нардеп Георгій Мазурашу, запровадження кримінальної відповідальності за так звану "бусифікацію" підтримали і у Генеральному штабі ЗСУ, пише "Телеграф".

"Було звернення генерала Баргилевича з пропозиціями щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК", – сказав Мазурашу в коментарі виданню.

Бізнес підтримує удосконалення законодавства

"Європейська Бізнес Асоціація" (ЄБА) підтримує зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність представників ТЦК та СП та членів ВЛК за порушення порядку проведення медичних оглядів та призову на військову службу.

"Після посилення процесів мобілізації, а також змін, що відбувалися в процесі бронювання та отримання статусу критичності (наприкінці року через аудит значна кількість підприємств не змогли своєчасно оновити статус критичності через перегляд процедур та призупинення процесу бронювання), фіксується значна кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально, без надання можливості зібрати всі необхідні документи для підтвердження стану здоров’я", – повідомляють на сайті організації.

Там наголошують, що це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, на надходження до бюджету, які є фактично єдиним джерелом фінансування для ЗСУ.

ЄБА вважає, що ці зміни є логічним продовженням реформи мобілізаційного законодавства, оскільки посилення відповідальності має стосуватися всіх сторін процесу.

На думку ЄБА, прийняття законопроєкту дозволить збалансувати систему державного управління, створити прозорі та справедливі умови для всіх сторін, запобігти корупційним зловживанням та гарантувати стабільну роботу критично важливому для підтримки економіки бізнесу.

Мобілізація "з-під стін заводу"

Тим часом виробники дронів скаржаться що їх працівникам не дають мобілізацію і забирають людей з-під стін заводу.

Ветеран російсько-української війни, виробник дронів Мартін Брест зауважує, що в Україні величезний дефіцит інженерів та конструкторів, що ускладнює пошук кваліфікованих кадрів для оборонних підприємств.

Проте, коли таких фахівців знаходять, їх можуть мобілізувати просто "під заводом".

За словами Бреста, отримання бронювання займає три доби або взагалі не надається і "ніхто не знає, чому відмова", що ускладнює роботу оборонних підприємств.

Він підкреслив, що в ТЦК багато співробітників нормально працюють, але іноді "виглядає так, що ТЦК свідомо намагається мобілізувати тих, хто йде працювати на оборонне підприємство".

"Мене це злить. І я не знаю, як із цим працювати. Хоч бери людину на роботу і на тиждень залишай її вдома, поки їй не дадуть бронювання. Бо виглядає так, що ТЦК свідомо намагається мобілізувати тих, хто йде працювати на оборонне підприємство. Інакше я не можу це пояснити. Я не хочу навалювати на ТЦК, там є багато людей, які нормально працюють, нормально спілкуються, але отак чомусь у нас виглядає зараз у країні мобілізація", — зазначив Брест.

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