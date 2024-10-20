Кримінальна відповідальність за фейки про мобілізацію: як це працюватиме — нардеп

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кримінальну відповідальність за перешкоджання мобілізації можуть понести насамперед ті громадяни, які сповіщатимуть через телеграм-боти про місце розташування блокпостів з представниками ТЦК.

Такий коментар народний депутат зробив в ефірі телеканалу “Київ24”.

Він нагадав, що змінами до ст. 114-1 ККУ передбачено кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності Збройних сил України та іншого військового формування. За його словами перешкоджання мобілізації, яку проводять представники ТЦК, також підпадає під дію цієї статті.

“Я там розумію, що, наприклад, якщо не буде відомо, хто адміністратор подібного телеграм-боту, то правоохоронці будуть намагатися “витягувати” тих, хто повідомив про розташування”, — припустив нардеп.

На його думку, правоохоронці зможуть відстежити такого громадянина за його телефоном, встановити його особу і провести профілактичну розмову.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ зауважили, що в Україні почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації щодо мобілізаційних заходів. Тому щодо осіб, які поширюють фейки про мобілізацію в Україні, будуть відкривати кримінальні провадження.

45 замість 30 днів! Мобілізованих тепер готуватимуть довше!

Читайте також: