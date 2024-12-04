Кримінальний авторитет часів Януковича вербує в’язнів на війну проти України

Спочатку створений Саркісяном АрБАТ воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину.

Кримінальний авторитет з Донеччини Армен Саркісян, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з російською ФСБ, долучився до створення збройного формування для війни проти України. Він належить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і відомий у кримінальних колах як Армен Горлівський.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Виконуючи завдання ФСБ РФ, кримінальний авторитет, який від травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва, від початку повномасштабного вторгнення почав створювати “окремий батальйон спецпризначення АрБАТ”.

За інформацією СБУ, основу цього формування становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

“Для вербування в’язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим “смотрящим” за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини”, - уточнили у повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, спочатку АрБАТ воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання перекинули на Курщину для штурму позицій Сил оборони України.

Крім цього, Саркісян використовує підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, пального та будматеріалів для потреб окупантів на передовій.

На підставі доказової бази слідчі Служби безпеки заочно повідомили Саркісяну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисника за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, раніше суд ухвалив заочний вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. В нього конфіскували майно на 460 млн грн.

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