Кримська татарка Умерова, яка 20 місяців незаконно утримується в РФ, розповіла про свій стан – лист

Кримська татарка Леніє Умерова, яка рік та вісім місяців незаконно утримується у Росії, написала листа про свій стан.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook брат 26-річної дівчини – Азіз Умеров.

У ньому Леніє, якій нещодавно подовжили строк тримання під вартою на три місяці, поділилася про стан свого здоров’я, побут та як проводить час у СІЗО "Лефортово", що у Москві.

"Сьогодні у Лефортовому дощить. Я нещодавно повернулася з прогулянки, трохи промокла. Заварила чай і сідаю розповідати вам, як у мене справи. Тиждень минув без особливих новин, все тихо. Камеру займаю сама і щоб розробляти голос – читаю вголос. Постові щоразу кумедно зазирають у вічко в пошуках того, з ким я розмовляю. З бачком для води, він мій П'ятниця. Ні, не тече!" - розпочала свій лист Леніє.

Лист Леніє / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Умерова поділилася, що нещодавно зустрічалася з лікарем, щоб переписати результати аналізів: "Феритин 31,6 у межах норми, але впало залізо (9,9) та НТЖ (13%). Решта, зокрема цукор, в нормі теж".

Дівчина поскаржилася, що останнім часом страждає на запаморочення і невеликий розфокус, особливо після лазні.

"І на прогулянках починає боліти голова, коли вмикають пропаганду, ну не впевнена, що моє залізо тут до діла. А ще волосся сиплеться страшенно, його звичайно час відрізати трохи, але я не впевнена, що тут це гігієнічно, а самій не вдасться. Тому я поки що їх ігнорую, хай собі випадають, заплітаю косу", - написала кримська татарка.

Леніє Умерова / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Леніє проводить час, співаючи та читаючи книжки. Вона поділилася, що зараз читає японську філософію, а останні декілька днів співає "Намалюй мені ніч".

"Мені у справі замінили слідчого і нещодавно водили на знайомство. Нічого важливого, але каже, що основний суд орієнтовно буде восени. Також, що судитимуть мене в Москві, а не на Кавказі, але я не впевнена у цьому на 100%", - зазначила вона.

Леніє Умерова / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Нагадаємо, 2014 року Леніє Умерова відмовилася від отримання російського паспорту та виїхала з Криму. У грудні 2022 року вона вирушила на окупований півострів до свого батька, який захворів на рак, аби доглядати його після важкої операції. Її маршрут пролягав через Румунію, Болгарію, Туреччину та Грузію. Батьки чекали на Леніє у Сімферополі 4 грудня, однак до сім’ї дівчина так і не потрапила. Згодом вона змогла зв’язатися з батьками та повідомила, що перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства у Владикавказі.

Леніє відвезли до місцевого відділку поліції на допит. Коли не знайшли приводу затримати, вдалися до підступної схеми. Її посадили в таксі, що поїхало до готелю, а вранці вони мали продовжити бесіду. Але до готелю Леніє так і не дісталась, вже на півдорозі таксі зупинив так званий патруль поліції та виписав протокол. Того ж дня о четвертій годині відбувся суд без адвокатів, який помістив її до ізолятору тримання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Леніє Умерова / Фото: Суспільне

Через три місяці перебування в ізоляторі Леніє таки звільнили, але щойно дівчина переступила поріг ізолятора – її знову затримали, накинувши на голову мішок, посадили в автомобіль і відвезли до іншої частини міста, де посеред ночі викинули на вулицю. Після цього і вкотре затримав наряд поліції. Російські правоохоронні органи знаходили нові обвинувачення. Ще два місяці вони утримували її раз за разом по 15 діб.

5 травня 2023 року Лефортовський суд Москви заарештував Умерову за звинуваченням у шпіонажі. 24 квітня цього року суд відхилив апеляційну скаргу на арешт. Їй загрожує 20 років позбавлення волі. Справа засекречена.

Попри все, Леніє перебуває у бадьорому настрої та не падає духом.

Леніє Умерова / Фото: facebook.com/umerov.azeez

Читайте також: