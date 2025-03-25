Кримський "Бенксі" розмалював під’їзд нацистськими символами з фекалій

В окупованому Криму житель міста Щолкіне розмалював фекаліями під'їзд будинку, зобразивши нацистську символіку. Парубка арештували.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Ленінський районний суд Криму виніс ухвалу про адміністративний арешт 19-річного жителя Щолкіного за пропаганду нацистської символіки.

Студент на сходовому майданчику між сьомим та восьмим поверхами багатоквартирного будинку на стіні фекаліями зобразив нацистську атрибутику та символіку, заборонену на території Росії.

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Парубок визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у вигляді адміністративного арешту на 10 діб.

До слова, у лютому в окупованому Севастополі оштрафували жінку за "пропаганду чайлдфрі" у соцмережі.