Кримський міст перекритий: у Севастополі лунає повітряна тривога

Про причини інциденту не повідомляється.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Про це йдеться на відповідній сторінці у соціальних мережах інфраструктурної споруди.

"Тих, що перебувають на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Незабаром після цієї інформації у Севастополі розпочала лунати повітряна тривога. Про це повідомила місцева "влада".

Далі з'явився дим у районі Севастопольської бухти, мовляв, це військові використовують табельні засоби маскування.

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, чому досі не вдалося знищити Керченський міст, яким окупанти доправляють техніку і особовий склад з РФ на окуповані території.

Тим часом росіяни застосовують найрізноманітніші засоби для захисту незаконного Кримського мосту, однак цього недостатньо для протидії українським морським дронам.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що громадяни Росії, які переїхали жити до окупованого Криму, мають негайно залишити півострів.

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