Кримський міст: якої шкоди його будівництво завдало економіці України

Споруда однозначно заважає.
Керченський міст завдав чималої шкоди економіці України. Так, перекриття центральної суднохідної частини призвело до того, що такі борти як "Панамакс" більше більше не змогли заходити до Азовського моря і перевозити продукції мета з наших портів, зокрема Маріуполя.
Про це сказав капітан 1 рангу запасу та заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко в ефірі "КИЇВ24".
"За 2017-2019 роки обсяги роботи маріупольського порту були зменшені на 30-40%. Це пряма шкода економіці України", – наголосив він.
Нагадаємо, супутникові знімки показали, що Росія посилила оборону Керченського мосту, який з'єднує її з Кримом. На кадрах, зроблених Maxar Technologies, видно, як навколо мосту зводять додаткові захисні споруди, включаючи баржі та плавучі загородження. Ці заходи спрямовані на захист від українських атак, особливо з використанням безпілотників, які вже неодноразово пошкоджували міст.
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