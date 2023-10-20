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Кримський міст закрили через ракетну небезпеку: росіяни пишуть про роботу ППО

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Кримський міст закрили через ракетну небезпеку: росіяни пишуть про роботу ППО

Кримський міст / Фото: Associated Press

Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова. 

В окупованому росіянами Криму знову неспокійно. Там лунає сигнал повітряної тривоги, а Кримський міст закритий для автомобільного транспорту.

Про це повідомляється в телеграм-каналі “ЧП / Севастополь”. 

Як зазначається, в тимчасово окупованому Севастополі лунає повітряна тривога. Пишуть про ракетну небезпеку, через яку закрили Кримський міст. Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова. 

“Повідомляється про роботу ППО в акваторії Чорного моря. Попередньо, Флотське ППО відбиває атаку”, - пишуть в каналі.

Нагадаємо, що інформація про залучення до війни росіянами в окупованому Криму бойових дельфінів є інформаційним вкидом.

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Дата публікації
Перегляди
747
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