Кримський міст закрили через ракетну небезпеку: росіяни пишуть про роботу ППО

Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова.

В окупованому росіянами Криму знову неспокійно. Там лунає сигнал повітряної тривоги, а Кримський міст закритий для автомобільного транспорту.

Про це повідомляється в телеграм-каналі “ЧП / Севастополь”.

Як зазначається, в тимчасово окупованому Севастополі лунає повітряна тривога. Пишуть про ракетну небезпеку, через яку закрили Кримський міст. Російські канали пишуть, що були пуски ракет в бік півострова.

“Повідомляється про роботу ППО в акваторії Чорного моря. Попередньо, Флотське ППО відбиває атаку”, - пишуть в каналі.

Нагадаємо, що інформація про залучення до війни росіянами в окупованому Криму бойових дельфінів є інформаційним вкидом.

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