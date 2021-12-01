Кримський політв'язень, незаконно ув'язнений в Росії, оголосив голодування

Кримчаний Іван Яцкін оголосив голодування в російському СІЗО, попри проблеми зі здоров'ям.

Український політв’язень Іван Яцкін, якого незаконно ув’язнили в Росії на 11 років, оголосив голодування.

Про це розповів адвокат бранця Кремля Микола Полозов.

За його словами, Яцкін досі перебуває "на етапі". З Краснодарського краю його перевезли до СІЗО-1 міста Саратова, яке сумнозвісне тортурами в’язнів.

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"На етапі щодо нього систематично провадять провокації. За те, що Іван Яцкін не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України з боку співробітників ФСВП, він зазнав утисків", — розповів Полозов.

У Яцкіна відібрали всі ліки, під час обшуку порвали єдину сумку. Також йому заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання. Крім того, тюремники повністю ігнорують його стан здоров'я та заяви про надання медичної допомоги.

"За останніми відомостями від нього (зв'язку практично немає) Іван Яцкін оголосив голодування. З урахуванням його стану здоров'я, це може бути дуже небезпечно. Але, як він просив передати, іншого виходу він не бачить", — підсумував адвокат.

На цю інформацію уже відреагувала українська омбудсманка Людмила Денісова. Уповноважена ВР наголосила, що нелюдське ставлення до Яцкіна є "порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур".

Нагадаємо:

У травні 2021 року в окупованому Криму до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму засудили українця Івана Яцкіна . Окупанти звинуватили його у шпигунстві.

. Окупанти звинуватили його у шпигунстві. Міністерство закордонних справ України засудило вирок та закликало міжнародну спільноту відреагувати на це грубе порушення прав людини.

та закликало міжнародну спільноту відреагувати на це грубе порушення прав людини. У лютому 2020 року Іван Яцкін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку обміну з РФ.

з проханням включити його до списку обміну з РФ. Івана Яцкіна було затримано 16 жовтня 2019 року.