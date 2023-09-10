"Кримському мосту залишилося дуже мало часу": у ЗСУ заінтригували заявою

Міст отримав значні пошкодження, через що він не може повністю функціонувати, зазначили в ОК "Південь".

У ЗСУ нагадали, що Кримський міст - "це зайва конструкція", а тому його залишилося функціонувати ще недовго.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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За її словами, цей міст отримав значні пошкодження, через що він не може повністю функціонувати. По-друге, окупанти його час віж час перекривають, бо усвідомлюють рівень загрози.

"По-перше, мосту залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо, що конструкція зайва. По-друге, там дуже суттєві пошкодження та загрози неминучі. Саме через загрози вони постійно його перекривають і не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції", – сказала вона.

Попри перекриття та суттєві пошкодження окупанти перекидають через міст особовий склад та техніку для південного угруповання, зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, Сили оборони провели успішну операцію та зайняли частину Опитного на Донеччині.

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